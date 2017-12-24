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В пензенском «Квартале Луи» пройдет благотворительная ярмарка

09:55 | 24.12.2017 | Общество

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Пенза, 24 декабря 2017. PenzaNews. Благотворительная рождественская ярмарка состоится в арт-холле «Квартал Луи» в Пензе в субботу, 13 января.

В пензенском «Квартале Луи» пройдет благотворительная ярмарка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Для ее посетителей будут подготовлены угощения, развлекательная программа, призы и подарки.

Начало мероприятия намечено на 12.00.

Впервые благотворительная рождественская ярмарка состоялась на базе арт-холла «Квартал Луи» в Пензе 9 января 2016 года.

Была организована продажа сувенирной продукции, сделанной детьми с ограниченными возможностями здоровья, состоялись мастер-классы по изготовлению поделок и праздничная фотосессия. Было организовано катание на лошадях, огненное и песочное шоу, представление фокусников.

Все собранные в ходе праздника средства были направлены на организацию еженедельных занятий для детей-инвалидов.
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