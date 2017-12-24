В пензенском «Квартале Луи» пройдет благотворительная ярмарка
Печать
Пенза, 24 декабря 2017. PenzaNews. Благотворительная рождественская ярмарка состоится в арт-холле «Квартал Луи» в Пензе в субботу, 13 января.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Для ее посетителей будут подготовлены угощения, развлекательная программа, призы и подарки.
Начало мероприятия намечено на 12.00.
Впервые благотворительная рождественская ярмарка состоялась на базе арт-холла «Квартал Луи» в Пензе 9 января 2016 года.
Была организована продажа сувенирной продукции, сделанной детьми с ограниченными возможностями здоровья, состоялись мастер-классы по изготовлению поделок и праздничная фотосессия. Было организовано катание на лошадях, огненное и песочное шоу, представление фокусников.
Все собранные в ходе праздника средства были направлены на организацию еженедельных занятий для детей-инвалидов.