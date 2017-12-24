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В пензенском зоопарке пройдет «Парад снеговиков»

11:13 | 24.12.2017 | Общество

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Пенза, 24 декабря 2017. PenzaNews.
Двухдневный творческий конкурс «Парад снеговиков» состоится в пензенском зоопарке 6 и 7 января.

В пензенском зоопарке пройдет «Парад снеговиков»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В соревновании на лучшую снежную фигуру смогут принять участие коллективы учреждений, школ, семейные команды или группы детей 6–14 лет с обязательным наличием взрослого сопровождающего.

О необходимых для оформления снеговиков материалах, в том числе красках, кисточках и украшениях, им необходимо позаботиться заранее.

Для участия необходимо подать заявку до 4 января, указав фамилии, имена, отчества и возраст членов команды. Сделать это можно по телефону +7 (8412) 99-13-87 или с помощью электронной почты зоопарка.

Вход для участников мероприятия по ранее поданным спискам будет бесплатным. Все команды наградят дипломами и памятными подарками.

«Парад снеговиков» проводится в целях пропаганды здорового образа жизни, возрождения и развития традиционных зимних развлечений, поддержания новогодней атмосферы и стимулирования духа творческого соревнования.

Мероприятие оба дня будет проходить с 12.00 до 14.00, сообщается на сайте зоопарка.
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