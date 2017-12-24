На Арбековском путепроводе и Свердловском мосту зажгут трехцветную иллюминацию Общество

Пенза, 24 декабря 2017. PenzaNews. Бело-сине-красная иллюминация будет размещена на путепроводе в створе улицы 8 Марта и проспекта Строителей и на Свердловском мосту в Пензе.

Фото: Penza-gorod.ru

В воскресенье, 24 декабря, глава администрации города Виктор Кувайцев проверил, как выполняются его поручения по обустройству дополнительных элементов праздничного убранства.

На Свердловском мосту, где уже имеется синяя подсветка, он проинспектировал ход работ по монтажу гирлянд в цветах национального флага по опорам контактной сети.

«Основные работы по оформлению Пензы к Новому году завершены. К 25 декабря дополнительные элементы должны быть установлены. Город должен быть полностью готов к новогодним праздникам», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.