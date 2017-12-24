Жителей Пензенской области предупредили о сильном снегопаде Общество

Пенза, 24 декабря 2017. PenzaNews. Ухудшение погодных условий ожидается в Пензенской области в предстоящий понедельник, 25 декабря. Об этом говорится в предупреждении, опубликованном на сайте главного управления МЧС России по региону.

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В нем поясняется, что по области прогнозируется облачная погода и ночной снегопад, который в некоторых районах будет сильный.

«Днем небольшой и умеренный снег. Местами сложное отложение, слабая метель, слабый туман», — уточняется в сообщении.

С целью максимального информирования жителей о неблагоприятной погоде также была организована SMS-рассылка, в которой пензенцев призывают быть внимательными и осторожными.

В случае чрезвычайных ситуаций населению рекомендуется звонить по телефону доверия ГУ МЧС России по Пензенской области: +7 (8412) 68-11-12 или по номеру 112.