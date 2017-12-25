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«Мегастрой» погасил в Пензе более 1 млн. рублей долгов по зарплате

16:11 | 25.12.2017 | Общество

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Пенза, 25 декабря 2017. PenzaNews. Задолженность по зарплате в сумме более 1 млн. 250 тыс. рублей погашена в Пензе руководством ООО «Мегастрой» перед 37 сотрудниками. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

«Мегастрой» погасил в Пензе более 1 млн. рублей долгов по зарплате

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По ее словам, сумма сложилась из зарплаты за сентябрь и аванса за октябрь 2017 года.

«По итогам проверки прокуратура возбудила в отношении бухгалтера организации дело об административном правонарушении. […] Постановлением государственной инспекции труда в Пензенской области виновное должностное лицо оштрафовано на 20 тыс. рублей», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что бухгалтер также привлечен к дисциплинарной ответственности.
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