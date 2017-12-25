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В Никольске женщина через суд добилась выселения отца своего сына из квартиры

17:38 | 25.12.2017 | Общество

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Пенза, 25 декабря 2017. PenzaNews. Мать двоих несовершеннолетних детей через суд добилась выселения из квартиры в Никольске Пензенской области отца одного из них.

В Никольске женщина через суд добилась выселения отца своего сына из квартиры

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Женщине и ее детям принадлежит квартира, приобретенная на средства материнского капитала, в которой также проживал отец одного из них. Брак между ними не зарегистрирован. Жительница Никольска с детьми больше месяца вынуждена находиться у своих родителей, так как проживание с мужчиной невозможно — он злоупотребляет спиртными напитками, оскорбляет ее, выражается нецензурными словами и кричит. Ответчик не зарегистрирован в спорной квартире, в добровольном порядке выселяться из нее не желает», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Никольского районного суда.

Он пояснил, что мужчина настаивал на праве проживать вместе с сыном, который является одним из собственников помещения.

«Суд не согласился с доводами ответчика, так как мужчина материально своего сына не содержит, не воспитывает его, не ведет общего хозяйства с его матерью, не несет бремя содержания помещения, нигде не работает, злоупотребляет спиртными напитками и создает обстановку невозможного проживания с ним в одном помещении. Кроме того, поведение ответчика создает опасность для проживания детей вместе с ним», — добавил собеседник агентства.
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