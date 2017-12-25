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Каждый третий респондент намерен потратить на Новый год менее 2 тыс. рублей — опрос

18:56 | 25.12.2017 | Общество

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Пенза, 25 декабря 2017. PenzaNews. Свыше 35% участников опроса, проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» с 18 по 24 декабря 2017 года, намерены потратить на Новый год менее 2 тыс. рублей. Всего в голосовании приняли участие 376 пользователей, в том числе 346 из Пензы и области.

Каждый третий респондент намерен потратить на Новый год менее 2 тыс. рублей — опрос

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Более 17% респондентов сообщили, что в связи с предстоящим событием планируют свои расходы на уровне от 2 до 4 тыс. рублей.

От 4 до 6 тыс. рублей на встречу Нового года готовы израсходовать почти 14% ответивших.

Свыше 9% участников онлайн-исследования намерены потратить от 6 до 8 тыс. рублей, порядка 8% — от 8 до 10 тыс. рублей.

Отметить Новый год с размахом — на сумму, превышающую 10 тыс. рублей — готовы более 15% проголосовавших.

Год назад, когда на сайте ИА «PenzaNews» проводился аналогичный опрос, доля таких респондентов составляла почти 18%.

По древнему восточному календарю, который принято называть китайским, 2018 год будет годом Желтой Земляной Собаки. При этом наступит он не с 1 января, как ошибочно полагают некоторые, а только 16 февраля — во второе новолуние после дня зимнего солнцестояния.
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