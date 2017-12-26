В пензенском Заксобрании открыта выставка фотографий Общество

Пенза, 26 декабря 2017. PenzaNews. Фотовыставка «География Сурского края», включающая в себя 30 работ победителей одноименного конкурса, открыта в холле Законодательного собрания Пензенской области.

Фото: пресс-служба пензенского отделения РГО

Прием работ осуществлялся по шести номинациям в разных возрастных группах. Всего на конкурс поступило свыше 600 фотографий от участников, самому юному их которых 8 лет, а самому возрастному — 81.

В ходе открытия выставки председатель реготделения Русского географического общества Игорь Пантюшов пояснил, что конкурс проводился в интересах развития туристического бренда Пензенской области в рамках мероприятий общественного экологического движения «Зеленая волна».

«Мы благодарны вам за активное участие. От лица оргкомитета обращаюсь к вам с предложением участвовать в федеральных и международных конкурсах, которые проводит Русское географическое общество и его партнеры. Тем самым вы популяризируете наш Сурский край в масштабе России и всего мира», — сказал он.

Председатель жюри конкурса Олег Авдеев назвал критерии, которые оказались наиболее значимыми.

«При судействе поступивших на конкурс фотографий в основном учитывалось то, насколько автор показывает красоту и неповторимость Пензенской области, как выражает в своих работах необходимость бережного отношения к природе и экологии нашего региона, сохранения его культуры и самобытности, но в то же время важна оригинальность», — пояснил он.

Фотовыставка будет работать в Законодательном собрании региона в течение 1 месяца, после чего будет перенесена в литературный музей Пензы, сообщает пресс-служба реготделения РГО.