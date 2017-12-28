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В Пензе в январе стартует прием заявок на молодежный форум «Ласточка»

09:04 | 28.12.2017 | Общество

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Пенза, 28 декабря 2017. PenzaNews. Прием заявок на международный фестиваль молодежи и студентов «Ласточка» стартует в Пензе 1 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

В Пензе в январе стартует прием заявок на молодежный форум «Ласточка»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Участие в мероприятии в марте примут молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет из Пензенской области, других субъектов России и стран.

Фестиваль планируется сделать многоформатным. В программу будет включена работа интерактивных научно-образовательных и дискуссионных площадок для современной молодежи. В рамках мероприятия запланирована работа свыше 20 тематических секций, в работе которых примут участие авторитетные российские спикеры и эксперты.

Оформить заявку на «Ласточку» можно на сайте «Молодежь России» с 1 января.
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