На улице Беляева в Пензе демонтирован киоск «Ешка» Общество

Пенза, 28 декабря 2017. PenzaNews. Нестационарный торговый объект «Ешка», где торговали шаурмой, демонтирован на остановке общественного транспорта в районе улицы Беляева около Пензенского государственного университета архитектуры и строительства.

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщает пресс-служба администрации города, от жителей неоднократно поступали жалобы на его неудовлетворительную работу.

У киоска не было канализации, в связи с чем использовалась привозная вода. Спецодежда у обслуживающего персонала отсутствовала. Денежные расчеты с покупателями и приготовление блюд осуществлял один продавец, для которого отсутствовали элементарные гигиенические условия.

При этом индивидуальный предприниматель самовольно установил нестационарный торговый объект на муниципальном земельном участке и осуществлял деятельность в нарушение норм действующего законодательства.

Собственник киоска неоднократно приглашался в администрацию Октябрьского района города, ему были предложены альтернативные варианты ведения предпринимательской деятельности.