Пензенский губернатор рассказал детям, как сказку сделать былью Общество

Пенза, 28 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поделился с юными жителями региона своим отношением к сказкам, а также рассказал, что нужно делать, чтобы в любом деле добиться положительного результата.

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«В детстве я любил читать сказки. Самая моя любимая книга была, и в этой книге было много сказок. Они были разные, они были интересные», — сказал глава региона в ходе встречи с участниками акции «Задай вопрос губернатору. Дети», состоявшейся в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского в четверг, 28 декабря.

По словам Ивана Белозерцева, больше всего в сказках он ценит то, что добро всегда побеждает зло.

«Мне кажется, сказки, которые я читал в детстве, повлияли на мое сознание, на мое мировоззрение. Мне и сегодня хочется, чтобы всегда добро побеждало зло. Это очень-очень важно», — отметил он.

Губернатор добавил, что он как взрослый все еще «иногда верит в сказку».

«Но чтобы эта сказка пришла, надо много трудиться, много работать», — сказал Иван Белозерцев, отметив при этом, что еще «нужно очень сильно верить» в результат.