Белозерцев прямо ответил, за кого будет голосовать на выборах президента России Общество

Пенза, 28 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ответил ученику второго класса гимназии «САН» Михаилу Серебрякову на вопрос о том, за кого он собирается проголосовать на выборах президента России 18 марта 2018 года.

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«А ты как думаешь, за кого я проголосую? […] Молодой, а уже о политике», — сказал глава региона в ходе встречи с участниками акции «Задай вопрос губернатору. Дети», состоявшейся в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского в четверг, 28 декабря.

Он отметил, что предстоящие выборы главы государства станут большим политическим событием не только для России, но и для всего мира.

«Все напряжены — кого жители изберут президентом? Я знаю, за кого я проголосую — за своего президента Владимира Владимировича Путина, национального лидера, человека, который все делает для того, чтобы развивать нашу Россию», — пояснил Иван Белозерцев.