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Белозерцев прямо ответил, за кого будет голосовать на выборах президента России

17:09 | 28.12.2017 | Общество

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Пенза, 28 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ответил ученику второго класса гимназии «САН» Михаилу Серебрякову на вопрос о том, за кого он собирается проголосовать на выборах президента России 18 марта 2018 года.

Белозерцев прямо ответил, за кого будет голосовать на выборах президента России

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«А ты как думаешь, за кого я проголосую? […] Молодой, а уже о политике», — сказал глава региона в ходе встречи с участниками акции «Задай вопрос губернатору. Дети», состоявшейся в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского в четверг, 28 декабря.

Он отметил, что предстоящие выборы главы государства станут большим политическим событием не только для России, но и для всего мира.

«Все напряжены — кого жители изберут президентом? Я знаю, за кого я проголосую — за своего президента Владимира Владимировича Путина, национального лидера, человека, который все делает для того, чтобы развивать нашу Россию», — пояснил Иван Белозерцев.
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