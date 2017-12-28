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Пензенский губернатор считает, что малые населенные пункты ждет непростое будущее

18:26 | 28.12.2017 | Общество

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Пенза, 28 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев убежден, что малые населенные пункты ждет непростое будущее, так как работоспособное население предпочитает жить в городах с развитой инфраструктурой.

Пензенский губернатор считает, что малые населенные пункты ждет непростое будущее

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я думаю, что у маленьких населенных пунктов […] сложное будущее», — сказал он в ходе встречи с участниками акции «Задай вопрос губернатору. Дети», состоявшейся в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского в четверг, 28 декабря.

Иван Белозерцев привел в пример некогда крупное село Бараново Орловской области, где он родился и вырос, число жителей которого, по его словам, неуклонно сокращается.

«Миграция сельчан в город все больше и больше. Почему миграция? […] На первом месте, я бы сказал, создание рабочих мест, второе — развитие инфраструктуры», — отметил губернатор.

Вместе с тем Иван Белозерцев обратил внимание на то, что в Пензенской области реализуется целый комплекс мер, чтобы сделать жизнь на селе более комфортной.

«Все больше и больше молодежь стала обращать внимание на сельскую местность. Дома покупают, принимают решение работать», — констатировал глава региона, подчеркнув эффективность проводимой политики по развитию сел.
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