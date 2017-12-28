Пензенский губернатор считает, что малые населенные пункты ждет непростое будущее Общество

Пенза, 28 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев убежден, что малые населенные пункты ждет непростое будущее, так как работоспособное население предпочитает жить в городах с развитой инфраструктурой.

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«Я думаю, что у маленьких населенных пунктов […] сложное будущее», — сказал он в ходе встречи с участниками акции «Задай вопрос губернатору. Дети», состоявшейся в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского в четверг, 28 декабря.

Иван Белозерцев привел в пример некогда крупное село Бараново Орловской области, где он родился и вырос, число жителей которого, по его словам, неуклонно сокращается.

«Миграция сельчан в город все больше и больше. Почему миграция? […] На первом месте, я бы сказал, создание рабочих мест, второе — развитие инфраструктуры», — отметил губернатор.

Вместе с тем Иван Белозерцев обратил внимание на то, что в Пензенской области реализуется целый комплекс мер, чтобы сделать жизнь на селе более комфортной.

«Все больше и больше молодежь стала обращать внимание на сельскую местность. Дома покупают, принимают решение работать», — констатировал глава региона, подчеркнув эффективность проводимой политики по развитию сел.