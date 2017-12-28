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В пензенском Заксобрании организовали елку для детей депутатов

18:46 | 28.12.2017 | Общество

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Пенза, 28 декабря 2017. PenzaNews. Новогодний праздник у елки, организованный для детей депутатов, сотрудников аппарата и работников Законодательного собрания Пензенской области, состоялся в четверг, 28 декабря.

В пензенском Заксобрании организовали елку для детей депутатов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Юные гости регионального парламента, многие из которых были одеты в костюмы сказочных героев, водили хороводы и участвовали в конкурсах.

Вместе с ними на мероприятие пришли родители, а некоторых сопровождали бабушки и дедушки.

После новогоднего представления все дети получили подарки от местного профсоюза.

«Традицию проводить в историческом здании детские новогодние праздники вокруг елки возобновили в 2013 году по инициативе [губернатора] Ивана Белозерцева, который в то время был спикером регионального парламента», — отметили в пресс-службе Законодательного собрания.
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