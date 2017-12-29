В МЧС напомнили правила безопасного использования пиротехнических изделий Общество

Пенза, 29 декабря 2017. PenzaNews. Пиротехнические изделия, спрос на которые возрастает в преддверии Нового года, необходимо приобретать только в специализированных торговых точках, при этом продавец должен предоставить сертификат качества и инструкцию, а также рассказать о правилах использования товара. Соответствующие рекомендации представители главного управления МЧС России по Пензенской области дали жителям региона в связи с приближающимся праздником.

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В ведомстве предостерегли от покупки фейерверков в нерегламентированных для этих целей местах. Это могут быть рынки, киоски и иные торговые точки.

Также в МЧС дали несколько полезных советов, касающихся безопасного запуска фейерверков.

Во-первых, необходимо определить площадку, причем осмотреть ее лучше днем. Ее размер должен соответствовать тому, что указан на упаковке от фейерверка — с учетом обеспечения безопасной зоны для окружающих.

Над площадкой не должны нависать деревья, линии электропередач и прочие воздушные преграды. Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует запускать вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками.

Категорически запрещается запускать пиротехнические изделия при постоянном или порывистом ветре.

Их применение в ненастную погоду небезопасно. Также необходимо помнить, что если пиротехника простоит под дождем 3–5 минут, даже если удалось сохранить сухим фитиль, гарантии успешного запуска нет. Более того, промокшие ракеты могут отклоняться от вертикального полета, а заряды батарей салютов — взлетать на незначительную высоту и разрываться в опасной близости от зрителей.

Оптимальное расстояние от места запуска фейерверка до людей составляет не менее 30–50 метров

Человек, ответственный за проведение фейерверка, должен быть трезв, так как его реакция должна быть не хуже, чем при управлении автомобилем.

Запускающий должен заранее разместить и надежно закрепить изделия в соответствии с инструкциями и быть готовым оперативно отреагировать в случае возникновения непредвиденной ситуации.

Перед тем, как поджечь фитиль, человек должен точно знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы.

При поджиге изделий нельзя держать их в руках или наклоняться над ними. Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки. После окончания работы изделия нельзя подходить к нему как минимум 10 минут.

Нельзя разбирать изделие ни до использования, ни после. Если оно не сработало, можно подходить к нему не раньше, чем через 10 минут. Последующие действия можно выполнять только при отсутствии тлеющих частей.

Фейерверочные изделия уничтожают, поместив их в воду на срок не менее 24 часов. После этого можно их выбросить с бытовым мусором.

Сжигать фейерверочные изделия на кострах категорически запрещается.