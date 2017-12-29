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Иван Белозерцев вручил государственные и региональные награды

14:12 | 29.12.2017 | Общество

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Пенза, 29 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил государственные и региональные награды, а также премии за выдающиеся достижения в сфере СМИ, культуры и искусства в пятницу, 29 декабря.

Иван Белозерцев вручил государственные и региональные награды

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к участникам церемонии, состоявшейся в губернаторском доме, он отметил, что каждый из присутствующих своим трудом укрепляет экономику, способствует развитию образования, здравоохранения, культуры и социальной сферы региона.

«Выражаю вам признательность за ваш многолетний добросовестный труд, за искреннее стремление сделать наш край лучше», — сказал он.

Иван Белозерцев также поздравил собравшихся с приближающимся Новым годом, пожелав им мира и добра.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, среди награжденных — начальник технологического отдела службы главного технолога производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко Борис Никитин, удостоенный медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также председатель правления реготделения Союза пенсионеров России Екатерина Баннова и тракторист «Мегафермы» Джафяр Кудакаев, отмеченные почетной грамотой президента РФ.

Кроме того, в ходе церемонии были вручены благодарности главы государства, медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью», знаки заслуженных работников, а также премии губернатора.

В числе награжденных — ректор ПГУ Александр Гуляков, управляющий ЗАО «Научно-производственное предприятие «МедИнж» Сергей Евдокимов, руководитель ООО «ТНС энерго Пенза», экс-мэр Роман Чернов, директор МУП «Пензгорстройзаказчик» Вадим Боринштейн, руководитель пресс-службы администрации Пензы Татьяна Резепова и другие.
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