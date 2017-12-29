Прошло последнее заседание призывной комиссии по Октябрьскому и Железнодорожному районам Общество

Пенза, 29 декабря 2017. PenzaNews. Глава Пензы Валерий Савельев провел последнее в осенней кампании и в 2017 году заседание призывной комиссии по Октябрьскому и Железнодорожному районам в пятницу, 29 декабря.

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Согласно озвученным в ходе данным, норма по призыву выполнена на 100%. В Вооруженные силы РФ призваны и отправлены к месту прохождения службы по этим районным образованиям 189 человек.

Большая часть из них будет проходить службу в сухопутных войсках — 71 человек, 19 юношей отправлены в военно-воздушные войска, 10 — в военно-десантные, 26 — в войска национальной гвардии, пять — в МЧС, трое — в президентский полк, двое — в научные роты.

Освобождены от призыва 132 человека — все по причине неудовлетворительного здоровья.

Предоставлено 704 отсрочки, в том числе по состоянию здоровья, в связи с прохождением обучения, по семейным обстоятельствам и в связи с работой в МВД России.

Как сообщает пресс-служба гордумы, весенняя призывная кампания начнется 1 апреля и продлится 106 дней. Срок службы в армии останется неизменным — ровно один год.

Выпускники высших учебных заведений, которые успешно защитят дипломные работы, получат отсрочку до 31 августа.