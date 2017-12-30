Николай Симонов возглавил комиссию по проведению в Пензенской области переписи 2020 года Общество

Пенза, 30 декабря 2017. PenzaNews. Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов возглавил межведомственную комиссию по проведению в регионе всероссийской переписи населения 2020 года.

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Заместителями председателя комиссии назначены глава областного Минфина Любовь Финогеева, вице-спикер Законодательного собрания Вячеслав Космачев, зампред областного правительства Олег Ягов и руководитель Пензастата Максим Уханов.

Всего в ее состав вошли 30 человек, среди которых — представители власти, вузов, правоохранительных органов и территориального органа Федеральной службы госстатистики.

В соответствии с распоряжением правительства РФ от 4 ноября 2017 года, всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по 31 октября 2020 года.

Для отработки методологических, организационных и технологических вопросов, а также способов сбора сведений о населении с 1 по 31 октября 2018 года планируется провести пробную перепись с охватом ориентировочно 550 тыс. человек.

По результатам всероссийской переписи будет получена официальная статистическая информация о численности и составе населения страны в целом, по субъектам федерации и по муниципальным образованиям в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным, языковым составом и образовательным уровнем.