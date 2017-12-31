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Иван Белозерцев пожелал пензенцам, чтобы в 2018 году в каждый дом пришел достаток

13:09 | 31.12.2017 | Общество

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Пенза, 31 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пожелал жителям региона, чтобы наступающий 2018 год принес в каждый дом радость, достаток, согласие и любовь.

Иван Белозерцев пожелал пензенцам, чтобы в 2018 году в каждый дом пришел достаток

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Уходит в историю 2017 год. Он был богат на важные общественно-политические события, славен достижениями наших соотечественников в самых разных сферах жизнедеятельности. Много полезных дел совершили и труженики Сурского края, еще раз доказав, что в нашем регионе живут талантливые люди, сполна отдающие свои знания и силы служению великой Родине. Спасибо вам, дорогие земляки! Низкий поклон!» — отметил глава региона.

Он выразил уверенность в том, что 2018 год продолжит эстафету созидательных свершений.

«Дорогие друзья! Пусть волшебная новогодняя ночь подарит нам прекрасное семейное торжество, соберет за общим столом родных и друзей, позволит наметить планы на будущее, основанные на ожидании добрых перемен!» — сказал Иван Белозерцев.

«Крепкого вам здоровья, удачи во всех делах и начинаниях, исполнения самых заветных желаний, праздничного настроения!» — цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
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