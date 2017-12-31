Уходящий год был наполнен трудом и заботой о Пензе — Виктор Кувайцев Общество

Пенза, 31 декабря 2017. PenzaNews. Уходящий год был наполнен трудом и заботой о родном городе. Такое мнение высказал мэр Виктор Кувайцев, поздравляя жителей Пензы с Новым годом.

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«Он принес много хорошего. Нам удалось успешно реализовать крупные проекты — обновить многие дворовые территории, сделать наши дороги более комфортными и безопасными для передвижения. 2017 год порадовал нас положительной динамикой в сферах образования, строительства и благоустройства. Задан хороший темп роста, и мы продолжаем двигаться вперед. Будем развивать общественные пространства, ремонтировать магистрали, строить новые социально значимые объекты, вкладывать средства в образование наших детей», — сказал глава администрации Пензы.

Он пожелал горожанам удачи, везения, радостных перемен, запоминающихся событий, доброго здоровья и благополучия.

«Пусть новый год будет мирным, счастливым и созидательным! Пусть все задуманное обязательно осуществится!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.