В 2017 году пензенцы немало сделали для развития региона — Валерий Лидин Общество

Пенза, 31 декабря 2017. PenzaNews. Жители Пензенской области сделали в 2017 году немало хорошего для развития региона, внесли свою лепту в укрепление его благосостояния. Такое мнение высказал председатель областного Законодательного собрания, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин, поздравляя земляков с Новым годом.

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«Благодаря нашим общим усилиям Пензенская область приобрела репутацию региона с высоким духовным, интеллектуальным, творческим и производственным потенциалом. Можно уверенно сказать, что труд и согласие помогают нам решать самые сложные задачи и проблемы, строить планы на будущее», — отметил он.

Спикер регионального парламента пожелал каждой пензенской семье мира и достатка.

«Пусть наступающий год будет полон радостных минут, творческих удач, успехов и свершений. Здоровья вам и мирного неба над головой», — цитирует Валерия Лидина пресс-служба Законодательного собрания.