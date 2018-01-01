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2017 год оставил добрый след в истории Пензы — Валерий Савельев

13:51 | 31.12.2017 | Общество

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Пенза, 31 декабря 2017. PenzaNews. Уходящий 2017 год оказался наполнен политическими и экономическими событиями, оставив добрый след в истории Пензы. Такое мнение высказал глава города Валерий Савельев, поздравляя пензенцев с Новым годом.

2017 год оставил добрый след в истории Пензы — Валерий Савельев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В нашем городе появились новые зоны отдыха, спортивные площадки, социально значимые объекты и целые жилые микрорайоны. Были отремонтированы километры автодорог, благоустроены внутридворовые территории, капитально отремонтированы многие учреждения образования. Все это стало возможным благодаря плодотворной работе всех уровней власти, а также неравнодушию и активному участию пензенцев», — отметил он.

Валерий Савельев поблагодарил всех, кто своим трудом и талантом помог реализовать намеченные ранее планы.

«Перед нами стоит еще много задач, но я уверен, что совместными усилиями мы сумеем решить любую из них, у нас хватит для этого опыта, сил, терпения и настойчивости», — подчеркнул глава Пензы.

Он пожелал горожанам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в реализации планов.

«Пусть 2018 станет для вас годом созидания, и пусть каждый ощутит, что жизнь его меняется к лучшему! Пусть этот год будет добрым, радостным и богатым на позитивные впечатления! Пусть в каждой семье царят мир и достаток, а все пожелания, произнесенные под бой курантов, обязательно сбудутся!» — цитирует Валерия Савельева пресс-служба гордумы.
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