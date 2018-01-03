Жители Пензы высоко оценивают работу городских властей — исследование Общество

Пенза, 3 января 2018. PenzaNews. Пенза вошла в число муниципалитетов, жители которых высоко оценивают работу городских властей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Финансовым университетом при правительстве РФ в рамках проекта «Качество жизни в городах России».

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В его основу легли результаты социологических опросов, организованных в ноябре и декабре 2017 года. Они проводились в крупных и средних городах России с использованием методики CATI (computer assisted telephone interview) по репрезентативной выборке, отражающей взрослое население муниципалитетов.

Всего горожанам было задано три вопроса.

Первый звучал следующим образом: «Согласны ли вы с тем, что местные власти много делают для благополучия жителей вашего города?»

В целом по стране утвердительно на него ответили более половины респондентов — 52%. При этом доля тех, кто разделяет такую точку зрения по сравнению с предыдущим годом, выросла.

Максимальный результат у Грозного — 95% опрошенных полностью или в основном согласны с тем, что местные власти много делают для благополучия города. На втором месте расположилась Тюмень — 82%, на третьем Казань — 67%.

В Пензе высокую оценку работе муниципальных властей дали 52% участников опроса.

Также респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Согласны ли вы с тем, что жители вашего города могут сильно влиять на городскую власть?»

Большинство опрошенных убеждены, что у них для этого недостаточно возможностей. Лишь 27% участников исследования полностью или в основном согласны с тем, что они могут сильно влиять на городскую власть.

По данному показателю отличился Грозный, где значение намного выше среднероссийского — 66%. На второй строчке Тюмень — 59%, на третьей расположился Севастополь — 49%.

В Пензе, как и в целом по стране, 27% респондентов уверены, что жители могут оказывать сильное влияние на муниципальную власть.

Третий вопрос, который задавался участникам исследования, касался коррупции и звучал следующим образом: «Приходилось ли вам за последний год давать деньги работникам местных органов власти, сотрудникам социальных или коммунальных служб?»

Доля тех, кому не было нужды прибегать к взяткам, в 2017 году по сравнению с предыдущим несколько снизилась и составила 78%. При этом опрошенные признались, что чаще всего давали незаконные вознаграждения представителям дорожной полиции и врачам.

Согласно результатам опроса, максимальная доля тех, кому за последний год не приходилось давать деньги должностным лицам, наблюдается в Екатеринбурге и Пензе — 93%. Также высокие значения отмечаются в Нижнем Новгороде — 91%, Барнауле и Севастополе — 90%.

Полученные результаты опросов населения были пересчитаны исследователями в индексные значения от 0 до 100, после чего интегрированы в единый индекс качества работы городских властей, где 0 — самая низкая оценка, а 100 — максимальная.

В итоговом рейтинге Пенза заняла шестое место из 38 возможных с индексом качества работы муниципальных властей 57.

Лидером стал Грозный, показавший максимальный результат — 100.

Также в топ-5 вошли Тюмень с индексом 90, Севастополь — 65, Хабаровск — 62 и Новосибирск — 59.