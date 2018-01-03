В Кузнецке в первые дни 2018 года родились 10 детей Общество

Кузнецк, 3 января 2018. PenzaNews. Десять детей — пять мальчиков и столько же девочек — появились на свет в Кузнецке Пензенской области с начала 2018 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации в среду, 3 января.

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«Это на четыре ребенка больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметили в мэрии.

В пресс-службе добавили, что первым в городе родился мальчик весом 4 кг 400 граммов — он появился на свет в 4.05 понедельника, 1 января.

«Родителям всех малышей в день выписки будут вручены «Свидетельства земляка». Эта традиция появилась в 2012 году по инициативе главы администрации Сергея Златогорского. За это время около 3 тыс. детей пополнили ряды кузнецкого землячества», — сказали в мэрии.