EN
22:14:02 Среда, 3 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Кузнецке в первые дни 2018 года родились 10 детей

14:19 | 03.01.2018 | Общество

Печать

Кузнецк, 3 января 2018. PenzaNews. Десять детей — пять мальчиков и столько же девочек — появились на свет в Кузнецке Пензенской области с начала 2018 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации в среду, 3 января.

В Кузнецке в первые дни 2018 года родились 10 детей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это на четыре ребенка больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметили в мэрии.

В пресс-службе добавили, что первым в городе родился мальчик весом 4 кг 400 граммов — он появился на свет в 4.05 понедельника, 1 января.

«Родителям всех малышей в день выписки будут вручены «Свидетельства земляка». Эта традиция появилась в 2012 году по инициативе главы администрации Сергея Златогорского. За это время около 3 тыс. детей пополнили ряды кузнецкого землячества», — сказали в мэрии.
Актуальное
Читайте также
В Пензе 4–6 пройдет ежегодный турнир по шахматам среди детей Житель Сердобска получил 8,5 лет за убийство знакомого ножом, спрятанным под подушкой
В селе Большая Елань освящены колокола для строящегося храма Работу хоккейных площадок в пензенских дворах возобновят, как только позволит погода
В Пензе мужчина сдал украденный из съемной квартиры телевизор в комиссионный магазин В Пензенской области вооруженный ножом для забоя свиней мужчина заполучил 2 тыс. рублей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver