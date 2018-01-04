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Несколько рыбаков вышли на тонкий лед ручья Стремянного в Пензе, несмотря на теплую погоду

15:10 | 04.01.2018 | Общество

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Пенза, 4 января 2018. PenzaNews. Сотрудники ГИМС и отдела безопасности на водных объектах регионального управления МЧС России выявили массовый выход рыбаков на тонкий лед ручья Стремянного в Пензе.

Несколько рыбаков вышли на тонкий лед ручья Стремянного в Пензе, несмотря на теплую погоду

Фото: 58.mchs.gov.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области, с любителями рыбалки проведены профилактические беседы о правилах оказания первой помощи провалившемуся под лед.

«В связи с тем, что погода на протяжении продолжительного времени остается теплой, лед еще недостаточно крепкий, всего 12–15 см. На водоемах с течением имеются промоины. Выход на них крайне опасен для жизни», — пояснили в ведомстве.

В МЧС отметили, что на пруду у городской больницы №6 во время рейда рыбаков не оказалось.

«На водных бассейнах Пензенской области происшествий не зарегистрировано. В первые дни нового года проведено 30 патрулирований и рейдов. […] До завершения праздников они пройдут во всех районах Пензенской области», — добавили в управлении.
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