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Мэр Пензы присоединился к народным гуляниям в сквере «Семейный»

16:57 | 04.01.2018 | Общество

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Пенза, 4 января 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев стал гостем народных гуляний у новогодней елки в сквере «Семейный» в четверг, 4 января.

Мэр Пензы присоединился к народным гуляниям в сквере «Семейный»

Фото: Penza-gorod.ru

На празднике дети и их родители участвовали в подвижных играх, водили хоровод, танцевали и пели вместе с артистами. Развлекательную программу подготовили преподаватели и учащиеся школы искусств «Гармония».

Мэр отметил хорошую подготовку мероприятия, объяснив массовость объединяющим началом, которое существует в микрорайоне.

«Это отлаженная система взаимодействия общественного совета, руководителей учреждений образования и культуры, которые вокруг себя объединяют жителей. Подобный пример должен стать показательным для других микрорайонов, где горожане, сплотившись, могут почувствовать себя одной большой семьей и многого добиться в решении вопросов развития района», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.
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