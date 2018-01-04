В Пензе шести бродягам оказали социальную помощь Общество

Пенза, 4 января 2018. PenzaNews. Шесть лиц без определенного места жительства получили неотложную социальную помощь в результате рейда по Пензе, состоявшегося в четверг, 4 января.

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Специалисты отделения соцреабилитации городского комплексного центра срочной социальной помощи населению обследовали территорию у торгового центра «Фортуна», центрального и арбековского рынка, на улицах Краснова, Куйбышева, Окружной, Мира, Пацаева, Красной, Кураева, Чехова, Дружбы, Чапаева, Луначарского, Толстого, Гагарина и Строителей.

На каждого из лиц, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством, составлена анкета с целью выяснения причин, по которым они оказались в экстремальной жизненной ситуации.

Проведена профилактическая беседа о необходимости лечения от алкогольной зависимости и выданы направления в областную наркологическую больницу и на флюорографическое обследование, оказана правовая консультативная помощь.

Все бродяги получили продовольственные наборы, теплую одежду и направление в дом ночного пребывания, а также информационные листы с адресами учреждений социальной защиты, где лица без определенного места жительства могут получить квалифицированную помощь, сообщает пресс-служба мэрии.