В центре срочной соцпомощи населению Пензы организован пункт обогрева для бездомных Общество

Пенза, 6 января 2018. PenzaNews. Работа пункта обогрева с предоставлением бездомным горячего питания и теплой одежды организован на базе пензенского городского комплексного центра срочной социальной помощи населению в связи с похолоданием. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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В связи с ухудшением погодных условий в субботу, 6 января, сотрудники учреждения также провели в Пензе дополнительный рейд по профилактике бродяжничества и попрошайничества.

В результате было выявлено пять человек, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством. На каждого из них была составлена анкета с целью выяснения причин, по которым они оказались в экстремальной жизненной ситуации.

Им выданы направления в областную наркологическую больницу для лечения от алкоголизма, на флюорографическое обследование и в дом ночного пребывания.

Все пятеро получили продовольственные наборы, теплую одежду. В целях предупреждения пожаров бродягам напомнили правила безопасности при обращении с газовыми приборами.

Каждому выдан информационный лист с адресами учреждений социальной защиты, где они смогут получить квалифицированную помощь.