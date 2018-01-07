МЧС предупредило о скором ухудшении погоды в Пензенской области Общество

Пенза, 7 января 2018. PenzaNews. Ухудшение погодных условий ожидается в Пензенской области в предстоящий понедельник, 8 января. Об этом говорится в предупреждении, опубликованном на сайте главного управления МЧС России по региону.

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В нем отмечается, что местами порывы ветра могут достигать днем 18 метров в секунду.

Согласно ежедневному оперативному прогнозу, размещенному на сайте ведомства, 8 января будет облачная с прояснениями погода, ночью в большинстве районов пройдет умеренный снег при сохранении небольшой минусовой температуры.

Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий из-за снега и гололедицы.

В случае чрезвычайных ситуаций населению рекомендуется звонить по телефону доверия ГУ МЧС России по Пензенской области: +7 (8412) 68-11-12 или по номеру 112.