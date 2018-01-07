В сердобском доме ветеранов увеличат число рабочих, занятых при ремонте Общество Пенза, 7 января 2018. PenzaNews. Число строителей, задействованных в праздничные дни в работах по капитальному ремонту отделения милосердия сердобского дома ветеранов труда в Пензенской области, будет увеличено. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию Как сообщает пресс-служба регионального Минтруда, ход работ проконтролировал начальник отдела организации социального обслуживания и работы с инвалидами министерства Валерий Шомников. Договоренность об увеличении количества задействованных строителей достигнута с директором учреждения Александром Щетининым. Из резервного фонда президента России на капитальный ремонт корпуса отделения милосердия на 60 мест сердобского дома ветеранов труда направлено 5 млн. 431 тыс. рублей. За счет выделенных средств в учреждении также будут адаптированы входная зона и санитарные комнаты с учетом потребностей маломобильных проживающих. Нашли ошибку в тексте?

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