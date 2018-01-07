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В Пензе школьников познакомили со службой сотрудников ОМОН

16:43 | 07.01.2018 | Общество

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Пенза, 7 января 2018. PenzaNews. Ученики 6 класса средней школы №68 Пензы посетили экскурсию по расположению ОМОН управления Росгвардии по региону.

В Пензе школьников познакомили со службой сотрудников ОМОН

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Бойцы спецподразделения рассказали о подвигах сослуживцев, погибших при исполнении служебного долга и показали фильм, посвященный истории отряда.

Подросткам продемонстрировали образцы вооружения и форменное обмундирование. Защитные шлемы и бронежилеты всем желающим дали примерить. Особый интерес у школьников вызвал взрывозащитный костюм «Грот-3», в котором сотрудники Росгвардии проводят поиск опасных предметов.

Инспектор группы информации и документирования ОМОНа капитан полиции Евгений Кузюрин отметил, что подобные встречи благотворно влияют на патриотическое воспитание молодого поколения.

«Ребята учатся любить, уважать и защищать свою Родину», — цитирует Евгения Кузюрина пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области.
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