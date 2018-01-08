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Более 200 участников многодневного агитпохода по Пензенской области вернулись домой

08:06 | 08.01.2018 | Общество

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Пенза, 8 января 2018. PenzaNews. Более 200 участников многодневного агитпохода школьников «Звездный» из Пензы, Нижнеломовского, Сердобского, Колышлейского и Бессоновского районов вернулись домой. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Более 200 участников многодневного агитпохода по Пензенской области вернулись домой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Перед этим все они встретились в конечной точке маршрута — в школе №10 Сердобска.

На торжественной линейке туристов поприветствовала первый заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина, которая поблагодарила школьников и их руководителей за соблюдение и приумножение традиций агитпохода. Группы были награждены дипломами за большую работу в рамках мероприятия.

Командиры отрядов отчитались о волонтерской, краеведческой и культурно-просветительской деятельности, организованной во время похода, после чего состоялся большой сборный концерт.

Затем юные туристы выехали из Сердобска домой.

Многодневный агитпоход учащихся «Звездный» ежегодно проходит в Пензенской области в дни зимних каникул.

В 2018 году он был посвящен 100-летию системы дополнительного образования детей в России.

Из-за погоды часть участников отправилась пешком. Только те группы, которые идут по восточным районам области, встали на лыжи.

Туристские отряды посетили школьные музеи и достопримечательности сел, изучили их историю, местные традиции, обычаи, организовали для местных жителей концерты, спортивные игры.
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