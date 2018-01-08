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Строительство третьего дома для детей-сирот в Заре начнут во II квартале 2018 года

12:12 | 08.01.2018 | Общество

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Пенза, 8 января 2018. PenzaNews. Строительство третьего пятиэтажного дома для детей-сирот в пензенской Заре планируется начать во II квартале 2018 года. Об этом сообщил начальник управления капитального строительства города Игорь Умнов.

Строительство третьего дома для детей-сирот в Заре начнут во II квартале 2018 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе посещения площадки в понедельник, 8 января, он пояснил главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву, что к возведению приступят после получения экспертизы по технической части.

Мэр отметил, что работа по строительству первого и второго дома должна вестись бесперебойно, чтобы объекты были сданы в установленные контрактом сроки.

«Для этого у вас есть все необходимое — как стройматериалы, так и рабочая сила», — сказал Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, в Заре возводят стены первого строения, монтируют плиты на четвертом этаже. На площадке второго дома продолжается устройство верхней части фундамента.

На объектах задействовано 23 человека. Работа ведется без выходных в одну смену.

По условиям контракта, первое строение должно быть возведено в июне 2018 года, второе — в сентябре. Срок окончания работ по третьему дому — март 2019 года.
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