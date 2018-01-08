В Лопатинском районе проверили готовность добровольцев к тушению пожаров Общество Пенза, 8 января 2018. PenzaNews. Добровольные пожарные Лопатинского района Пензенской области подтвердили свою готовность оперативно прийти на помощь местным жителям. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию Положительную оценку их работе дала комиссия, в которую вошли главы сельсоветов, специалисты администраций и начальствующий состав пожарно-спасательной части №31. Они убедились в исправности пожарной и приспособленной техники, в укомплектованности необходимыми устройствами и в надлежащем состоянии боксов для стоянки автомобилей. Личный состав добровольных дружин и команд продемонстрировал проверяющим умение действовать при сообщении о возгорании. Члены комиссии также посетили некоторых местных жителей, чтобы напомнить правила противопожарного режима. Нашли ошибку в тексте?

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