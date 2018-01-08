EN
22:50:49 Понедельник, 8 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Лопатинском районе проверили готовность добровольцев к тушению пожаров

15:27 | 08.01.2018 | Общество

Печать

Пенза, 8 января 2018. PenzaNews. Добровольные пожарные Лопатинского района Пензенской области подтвердили свою готовность оперативно прийти на помощь местным жителям. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

В Лопатинском районе проверили готовность добровольцев к тушению пожаров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Положительную оценку их работе дала комиссия, в которую вошли главы сельсоветов, специалисты администраций и начальствующий состав пожарно-спасательной части №31.

Они убедились в исправности пожарной и приспособленной техники, в укомплектованности необходимыми устройствами и в надлежащем состоянии боксов для стоянки автомобилей. Личный состав добровольных дружин и команд продемонстрировал проверяющим умение действовать при сообщении о возгорании.

Члены комиссии также посетили некоторых местных жителей, чтобы напомнить правила противопожарного режима.
Актуальное
Читайте также
В Пензе спасатели подняли проблему парковок, перекрывающих доступ к зданиям В Башмаково злоумышленник проник в дом пенсионера, найдя спрятанный ключ
Владыка Серафим провел праздничную службу в нижнеломовском женском монастыре В Арбеково ранее судимая женщина днем напала на пенсионерку
Студент ПГУ стал шестым на Tour de Ski ДТП под Пензой унесло жизнь мужчины
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver