В Пензенской области в праздники более 1 тыс. человек попали в больницы с травмами Общество

Пенза, 9 января 2018. PenzaNews. 1 тыс. 146 человек попали в больницы Пензенской области с травмами в период с 30 декабря по 9 января. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Оксана Чижова в ходе оперативного совещания в облправительстве во вторник, 9 января.

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По ее словам, показатель сохранился примерно на уровне прошлого года.

Комментируя эту цифру, губернатор Иван Белозерцев выразил мнение, что в регионе были приняты не все необходимые меры для борьбы с гололедом.

«Количество травм — сломанных рук, ног, ушибов — на совести глав муниципальных образований и коммунальных служб», — отметил он.

В ходе совещания Иван Белозерцев поручил мэру Виктору Кувайцеву и главе Пензы Валерию Савельеву немедленно организовать работу по борьбе с гололедом в областном центре, после чего оба представителя городской власти покинули зал.