Пензенцы могут присоединиться к природоохранной акции «Серая шейка» Общество

Пенза, 9 января 2018. PenzaNews. Представители Союза охраны птиц РФ пригласили жителей регионов, в том числе Пензенской области, к участию в природоохранной акции «Серая шейка», в ходе которой будет проведен общероссийский учет зимующих водоплавающих птиц.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В 2018 году она состоится в выходные, 20 и 21 января.

«Широкое участие населения станет большим подспорьем ученым. Мониторинг массовых видов и место их обитания имеет и практическое значение. Данные об изменении численности и размещении птиц могут служить индикаторами социально-экономической обстановки, состояния водоемов и так далее», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального отделения Русского географического общества, при поддержке которого пройдет акция.

В РГО пояснили, что итоговые материалы по результатам учета будут приниматься в типовом виде, который предусматривает, в частности, указание места проведения наблюдения, описание погодных условий, число птиц различных видов, в том числе самцов и самок, а также характеристику их поведения.