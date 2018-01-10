В Заречном подорожал проезд в маршрутках

Как сообщает газета «Заречье сегодня», теперь одна поездка по городу обойдется в 12 рублей вместо 10.
Чтобы добраться до Пензы жителям Заречного придется заплатить 36 рублей вместо 30.
Больше всего повышение отразится на людях, которые ежедневно вынуждены ездить в областной центр на учебу или работу, используя в том числе пензенский общественный транспорт и платя дополнительно за поездку в троллейбусе по 17 рублей, в автобусе — по 18 рублей, а в маршрутном такси — по 20 рублей.
Таким образом, поездка на маршрутке из Заречного до Пензы с одной пересадкой в областном центре и обратно обойдется пассажиру минимум в 106 рублей.
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