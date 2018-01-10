В Пензенской области за год меры соцподдержки получили 420 тыс. человек Общество

Пенза, 10 января 2018. PenzaNews. Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области выполнило обязательства перед 420 тыс. получателей мер социальной поддержки в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Всего на эти цели было направлено 5,4 млрд. рублей.

Из них 1,8 млрд. рублей было перечислено в виде пособий семьям, имеющим детей; столько же — в качестве мер поддержки так называемым «региональным льготникам» — ветеранам труда, реабилитированным лицам и труженикам тыла; 1,1 млрд. рублей — на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, включенным в федеральный регистр льготников — ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами.

Еще 700 млн. рублей было направлено на иные компенсационные выплаты.

Средства бюджета Пензенской области составили 57% от общей суммы — 3,1 млрд. рублей.

По данным на 1 января 2017 года, численность постоянного населения Пензенской области составляла 1 млн. 341 тыс. 526 человек, в том числе городского — 916 тыс. 893.