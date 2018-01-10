EN
23:20:56 Среда, 10 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Пензенской области за год меры соцподдержки получили 420 тыс. человек

14:26 | 10.01.2018 | Общество

Печать

Пенза, 10 января 2018. PenzaNews. Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области выполнило обязательства перед 420 тыс. получателей мер социальной поддержки в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Пензенской области за год меры соцподдержки получили 420 тыс. человек

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Всего на эти цели было направлено 5,4 млрд. рублей.

Из них 1,8 млрд. рублей было перечислено в виде пособий семьям, имеющим детей; столько же — в качестве мер поддержки так называемым «региональным льготникам» — ветеранам труда, реабилитированным лицам и труженикам тыла; 1,1 млрд. рублей — на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, включенным в федеральный регистр льготников — ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами.

Еще 700 млн. рублей было направлено на иные компенсационные выплаты.

Средства бюджета Пензенской области составили 57% от общей суммы — 3,1 млрд. рублей.

По данным на 1 января 2017 года, численность постоянного населения Пензенской области составляла 1 млн. 341 тыс. 526 человек, в том числе городского — 916 тыс. 893.
Актуальное
Читайте также
В Пензе оценят целесообразность запуска маршрута до ГПЗ через Леонидовский путепровод В Пензе у наркосбытчика изъято 5 тыс. разовых доз «синтетики»
Мэр Пензы рассказал об участках, которые будут предлагать для решения проблемы дольщиков Пензенская прокуратура указала на слабый контроль за расходованием субсидий в АПК
В Пензе за год зарегистрировано почти 1,5 тыс. юрлиц — мэр Онкодиспансер Пензы и больница №5 получат деньги из резервного фонда президента РФ
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver