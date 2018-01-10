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В Пензе оценят целесообразность запуска маршрута до ГПЗ через Леонидовский путепровод

16:59 | 10.01.2018 | Общество

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Пенза, 10 января 2018. PenzaNews. Целесообразность запуска в Пензе городского маршрута до микрорайона ГПЗ-24, который пролегал бы через Леонидовский путепровод, а не через Центральный рынок, где общественный транспорт вынужден простаивать в пробках, будет проанализирована в ближайшее время. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев в эфире радиостанции «Эхо Пензы».

В Пензе оценят целесообразность запуска маршрута до ГПЗ через Леонидовский путепровод

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я просто уверяю Вас, что вот тот маршрут, про который Вы говорите, что он мог бы пролегать вот там-то, а не вот здесь, он тоже родился исходя из каких-то пожеланий. Но время идет, и пассажиропотоки перенаправляются, меняются, поэтому мы периодически маршруты «переторговываем». Поэтому то, что Вы вот высказали, мы сейчас поизучаем, насколько это целесообразно», — сказал глава администрации Пензы, комментируя замечание радиослушательницы о том, что путь с ГПЗ-24 до Западной поляны занимает слишком много времени, хотя по Леонидовскому путепроводу добраться можно значительно быстрее.

Виктор Кувайцев добавил, что при принятии окончательного решения будет учитываться заполняемость транспорта на соответствующих маршрутах.
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