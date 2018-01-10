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Мэр Пензы пообещал вновь поднять вопрос об отсутствии цифр на вокзальных часах

18:18 | 10.01.2018 | Общество

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Пенза, 10 января 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев пообещал вновь поднять вопрос о дизайне часов, размещенных на здании гостиницы железнодорожного вокзала в декабре 2015 года после реконструкции, у которых фактически отсутствует циферблат, а время предлагается определять лишь при помощи двух стрелок.

Мэр Пензы пообещал вновь поднять вопрос об отсутствии цифр на вокзальных часах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Данную тему затронула одна из слушательниц радиостанции «Эхо Пензы», которая сказала, что ее «беспокоят часы на вокзале».

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«Часы не должны Вас беспокоить, потому что они же ходят, работают, подсвечены», — отметил Виктор Кувайцев, который стал гостем дневного эфира.

«Что касается отсутствия циферблата, мы уже объясняли всему городу — есть руководитель проекта, который предусмотрел их исполнение вот в таком варианте. Мы, пытаясь поправить ситуацию по желанию жителей — разместить циферблат с пометками цифр, не нашли понимания у руководителя этого проекта. […] Мы еще раз к нему обратимся», — сказал мэр.

При этом он заверил радиослушательницу, что решение вопроса не лежит в финансовой плоскости, так как размещение часов на здании гостиницы вокзала осуществлялось не за счет городского бюджета.
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