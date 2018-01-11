Режиссер «Движения вверх» ответил на критику вдов героев картины Общество

Пенза, 11 января 2018. PenzaNews. Режиссер российского художественного фильма «Движение вверх» Антон Мегердичев ответил на критику уроженки Кузнецка Пензенской области Александры Овчинниковой, а также Евгении Кондрашиной — вдов баскетболиста Александра Белова и тренера Владимира Кондрашина, которые выступили против искажения исторических фактов в картине.

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«Ни один человек, который делал «Движение вверх», не ставил себе целью обидеть и оскорбить... А, наоборот, возвысить и сделать героев из команды, и они шли до последнего, чтобы найти какой-то контакт [с родственниками]», — прокомментировал он произошедший конфликт РБК .

Антон Мегердичев пояснил, что несколько раз общался с Александрой Овчинниковой и Евгенией Кондрашиной, когда уже шел съемочный процесс, и ему показалось, что они «о чем-то договорились».

Режиссер признал, что авторы картины «позволяли себе менять время и место событий», так как при съемках блокбастера необходимо создать историю, способную полностью захватить зрителя за два часа.

Ранее Александра Овчинникова заявила, что ей неприятно, каким был показан ее супруг.

«В этом фильме нет правды, кроме Мюнхена и трех секунд, благодаря которым наша сборная победила [национальную команду США на Олимпийских играх 1972 года]. Все остальное вымысел. Мне очень не нравится, как в фильме показан Саша Белов. Там он смертельно больной человек, который отдает свою жизнь за спорт, но на самом деле Саша был очень жизнелюбивым, он очень хотел жить в спорте», — сказала она изданию « Meduza ».

Комментируя любовную линию в картине, вдова отметила, что «этого всего не было в 1972 году».

«Мы с Сашей гораздо позже познакомились, в тот год у Саши не было невесты, да и женского баскетбола на той Олимпиаде еще не было», — пояснила уроженка Кузнецка.

В апреле 2017 года — еще задолго до выхода фильма «Движение вверх» в прокат — Александра Овчинникова и Евгения Кондрашина подали иск в Пресненский суд Москвы на производителя ленты — «Студию Тритэ» Никиты Михалкова. Истицы утверждают, что сведения об их частной жизни были включены в сценарий без их согласия.

В сентябре суд в удовлетворении иска отказал, мотивировав это тем, что материалы дела не содержат доказательств факта вмешательства в личную жизнь.

7 декабря был восстановлен срок на подачу апелляционной жалобы. Ожидается, что в ближайшее время слушания по делу будут продолжены.