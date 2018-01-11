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В выходные на площади Ленина в Пензе пройдут спортивно-массовые мероприятия

14:16 | 11.01.2018 | Общество

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Пенза, 11 января 2018. PenzaNews. Спортивно-массовые мероприятия пройдут на площади имени В.И. Ленина в Пензе в предстоящие выходные.

В выходные на площади Ленина в Пензе пройдут спортивно-массовые мероприятия

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Так, в субботу, 13 января, с 15.00 будет работать электронный лабиринт для всех желающих, а юных жителей города ждут веселые старты и подвижные игры.

В воскресенье, 14 января, также с 15.00 будут организованы соревнования по перетягиванию каната, армрестлингу, гиревому спорту и дартсу.

Кроме того, пройдут показательные занятия по скандинавской ходьбе, а на ледовом катке состоится мастер-класс по фигурному катанию.

Наиболее активные участники будут поощрены сертификатами на бесплатное посещение популярных спортивных объектов города, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.
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