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В Пензе дан старт зимнему социальному марафону студотрядов

20:29 | 11.01.2018 | Общество

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Пенза, 11 января 2018. PenzaNews. Линейка, ознаменовавшая собой старт XII областного зимнего социального марафона студенческих отрядов, состоялась у дома молодежи Пензы в четверг, 11 января.

В Пензе дан старт зимнему социальному марафону студотрядов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе нее прозвучали напутствия в адрес молодых людей, которые в ближайшее время планируют посетить 50 населенных пунктов Башмаковского, Мокшанского, Нижнеломовского, Пензенского, Земетчинского, Сосновоборского, Лопатинского, Иссинского и Пачелмского районов. При этом передвигаться они будут в основном пешком или, если выпадет больше снега, на лыжах.

Зимний социальный марафон на этот раз получил название «Дорогою добра». Его решено посвятить Году добровольца в России.

В связи с этим наряду с концертами и оказанием помощи ветеранам молодые люди намерены продвигать идеи добровольчества среди подрастающего поколения во время тематических уроков и неформальных встреч.

Мероприятие завершится в конце февраля пятым межрегиональным социальным марафоном.
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