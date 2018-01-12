Наталья Канцерова поздравила коллег с профессиональным праздником Общество

Пенза, 12 января 2018. PenzaNews. Прокурор Пензенской области Наталья Канцерова поздравила коллег с профессиональным праздником, который отмечается в пятницу, 12 января.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Меняются времена и государственное устройство, но главными задачами прокуратуры остаются защита законных прав и интересов граждан, непримиримая борьба со всеми видами коррупции и преступности в государстве, обеспечение верховенства закона на всей территории России, ее единства и целостности», — отметила она.

По словам Натальи Канцеровой, служение своей стране требует самоотверженности и большого мужества.

«Благодаря вашей компетентности, порядочности, верности долгу удалось многое сделать для решения поставленных обществом и государством задач. Желаю вам дальнейших успехов в деятельности на благо Отечества, твердости и принципиальности в служении закону, семейного благополучия, крепкого здоровья, счастья, радости», — цитирует прокурора региона пресс-служба ведомства.