В Пензенской области 1,5 тыс. человек улучшили жилищные условия за счет различных программ Общество

Пенза, 12 января 2018. PenzaNews. 1 тыс. 552 человека улучшили жилищные условия в Пензенской области в 2017 году в рамках реализации различных программ. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства труда, соцзащиты и демографии региона.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это представители 1 тыс. 10 молодых семей и 53 многодетных, 12 работников бюджетной сферы, 54 участника программы «Жилье для российской семьи», 25 инвалидов и ветеранов боевых действий, 18 специалистов в сельской местности, 170 лиц из числа детей-сирот, 161 ветеран Великой Отечественной войны, два гражданина, уволенные с военной службы, 18 государственных гражданских служащих Пензенской области и 29 федеральных льготников», — уточнили в ведомстве.

В Минтруде добавили, что на реализацию жилищных программ из бюджетов разных уровней было выделено 2,3 млрд. рублей.

«В 2018 году планируется предоставить меры социальной поддержки на улучшение жилищных условий 747 молодым семьям, 13 работникам государственных, казенных, автономных, бюджетных учреждений Пензенской области, 11 государственным гражданским служащим региона, 53 многодетным семьям, 200 лицам из числа детей-сирот, 51 ветерану Великой Отечественной войны, 21 инвалиду и ветерану боевых действий, а также 26 федеральным льготникам. Из бюджетов разных уровней на эти цели будет направлено 708 млн. рублей», — сказали в пресс-службе.