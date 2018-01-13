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Мэр поздравил пензенских журналистов с Днем российской печати

10:08 | 13.01.2018 | Общество

Печать

Пенза, 13 января 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил журналистов с Днем российской печати, который отмечается в субботу, 13 января.

Мэр поздравил пензенских журналистов с Днем российской печати

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сегодня благодаря современным технологиям информация мгновенно становится доступной. Ее достоверность, объективность, полнота, грамотность и оригинальность подачи зависят от качества работы журналистов», — отметил мэр.

Он добавил, что пензенские СМИ чутко реагируют происходящие события, помогая власти вовремя выявить и решить проблемы, участвуют в реализации социально значимых проектов, способствуют формированию имиджа города.

«Искренне благодарен талантливым, активным и неравнодушным профессионалам своего дела, посвятившим себя служению интересам людей, за компетентность, широкую палитру независимых мнений и оценок, принципиальность и любовь к родному городу. Желаю всем, кто связал свою жизнь с работой в информационном пространстве, новых творческих удач, смелых идей, успешных проектов, доверия читателей и зрителей, доброго здоровья, счастья и благополучия!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.
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