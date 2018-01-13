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60 пензенских полицейских приняли участие в акции «Донор в погонах»

12:31 | 13.01.2018 | Общество

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Пенза, 13 января 2018. PenzaNews. 60 сотрудников органов внутренних дел Пензенской области приняли участие в акции «Донор в погонах».

60 пензенских полицейских приняли участие в акции «Донор в погонах»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД, полицейские регулярно сдают кровь и ее компоненты для всех, кто в ней нуждается.

«Акция ежегодно носит массовый характер. Личный состав проявляет высокую активность, гражданскую позицию и осознание, что наличие донорской крови иногда может быть единственным условием для сохранения человеческой жизни», — подчеркнули в управлении.

В пресс-службе особо отметили, что все сотрудники, принявшие участие в акции, не воспользовались своим правом на отдых, а сразу же вернулись к выполнению служебных обязанностей.
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