Идеи по установке памятника основателям Заречного рассмотрит градостроительный совет Общество

Заречный, 13 января 2018. PenzaNews. Члены градостроительного совета при администрации Заречного Пензенской области рассмотрят предложения, касающиеся установки памятника основателям города, на следующей неделе.

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Изначально высказывалось несколько вариантов относительно мест его возможного размещения — около музейно-выставочного центра, неподалеку от бывшей билетной кассы у входа на городской стадион, а также напротив театра юного зрителя.

Причем в случае с ТЮЗом было высказано сразу три идеи.

Согласно одной из них объект может быть установлен в начале сквера, ведущего в сторону парка имени Лермонтова. Второй вариант предполагает создание непрерывной пешеходной зоны от обелиска Победы до проспекта Мира и размещение памятника там, где сейчас проезжая часть на улице Братской пересекается с проспектом 30-летия Победы. В соответствии с третьим предложением, скульптурная или архитектурная композиция могла бы находиться непосредственно на площади перед ТЮЗом.

В ходе заседания рабочей группы, состоявшегося по данному вопросу на текущей неделе, был поднят вопрос о создании двух объектов, одним из которых станет непосредственно памятник основателям Заречного, а другой будет представлять собой памятный знак, отмечающий место начала строительства города.

В итоге было решено вынести на рассмотрение градостроительного совета предложения об установке памятного знака возле музейно-выставочного центра и размещении памятника основателям города в сквере, ведущем от ТЮЗа в сторону парка имени Лермонтова, сообщает управление общественных связей Заречного.