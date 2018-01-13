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Ассоциация историко-культурных общественных организаций создана в Пензе

17:50 | 13.01.2018 | Общество

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Пенза, 13 января 2018. PenzaNews. Ассоциация историко-культурных общественных организаций Пензенской области создана по итогам работы научно-практического семинара «Формирование гражданской идентичности и государственная национальная политика на современном этапе», состоявшегося в ПГУ. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Олег Ягов.

Ассоциация историко-культурных общественных организаций создана в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он уточнил, что готовность войти в объединение выразили представители отделений Российского военно-исторического общества, Российского исторического общества, региональной общественной организации краеведов, «Содружества пензенских землячеств», «Пензенского землячества», фонда «Культурное достояние» и клуба «Аванпостъ».

По словам Олега Ягова, который был избран председателем объединения, главной задачей ассоциации станет координация деятельности организаций историко-культурной направленности.

«В состав совета вошли Сергей Белоусов, Ольга Сухова, Владимир Первушкин, Мария Кузенькина, Виктор Кладов, Юлия Кузнецова и Томас Янчаускас», — уточнил он.

Олег Ягов добавил, что к 1 февраля планируется подготовить план работы на 2018 год и создать собственный информационный портал.
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