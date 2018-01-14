Мэр Пензы в ходе визита на малую родину вручил подарки детям и посетил церковь Общество

Пенза, 14 января 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев вместе с семьей посетил малую родину — село Рахмановка Вадинского района, чтобы поздравить детей из многодетных и малообеспеченных семей с прошедшими Новым годом и Рождеством.

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе неофициального визита, состоявшегося в минувшую субботу, 13 января, мэр сначала побывал в местной школе, где вручил подарки юным гостям праздничного мероприятия.

«Дорогие ребята, каждый из нас в детстве верит в чудо, особенно под старый Новый год. Пусть все ваши пожелания обязательно сбудутся. Желаю, чтобы у всех было отличное здоровье, чтобы вы развивались, дорожили авторитетом родителей, а родители - гордились вами и были счастливы, что вы у них есть. Не берусь предсказать, как сложится судьба каждого из вас, но уверен, вы сделаете очень много для развития нашего Сурского края. Успехов во всех начинаниях», — сказал он, обращаясь к собравшимся.

Виктор Кувайцев отметил, что школа в Рахмановке является центром притяжения детей, где педагоги подходят к своей работе с душой.

Он передал учреждению подарки — штатив по электростатике для проведения лабораторных исследований по физике, изобретенный учеником пензенской гимназии №44, картину и сувениры.

Затем мэр Пензы посетил церковь Тихвинской иконы Божьей Матери Керенского Свято-Тихвинского мужского монастыря в Вадинске.

После богослужения он также вручил подарки детям из многодетных и малообеспеченных семей, церкви и лично епископу Сердобскому и Спасскому Митрофану, сообщает пресс-служба мэрии.